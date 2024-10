Não para de correr: Londrina EC marcou gol nos acréscimos em 10 jogos

O lema utilizado pelo técnico Claudinei Oliveira foi literalmente incorporado pelo Londrina na Série C. Um time que não para de correr faz jus ao desempenho do Tubarão no Brasileiro. O LEC marcou gol nos acréscimos do segundo tempo em 10 partidas e mudou o rumo dos jogos.







Desde a sua chegada ao clube, o treinador sempre ressaltou que uma das marcas do Londrina seria a luta e dedicação dentro de campo. "Não podemos prometer vitória, mas entrega, luta e determinação não vão faltar. O Londrina é um time que não para de correr", frisou o treinador em várias entrevistas.



Ao longo da caminhada nesta Série C o torcedor se acostumou a acreditar até o fim e a sofrer com o time até o apito final. Na primeira fase, das 19 partidas, o LEC marcou gols nos últimos minutos em oito delas. Foram gols que decretaram vitória, empates ou que aumentaram a vantagem no placar.





No quadrangular decisivo, as duas vitórias alcançadas até agora seguiram o mesmo roteiro. No 1 a 0 sobre o Ypiranga, em Erechim, o gol salvador foi marcado por Gustavo França aos 52 minutos do segundo tempo. No último domingo, nos 3 a 2 diante da Ferroviária, o lateral Thiago Ennes garantiu os três pontos aos 49 minutos.

"Buscamos a vitória intensamente até o fim e fomos recompensados. Nunca faltará luta, vontade e respeito por essa camisa", destacou o camisa 2 alviceleste.





O Londrina chega à última rodada dependendo só de si para garantir o acesso à Série B. O Tubarão tem sete pontos e se classifica em caso de vitória no sábado (5), às 17h30, na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG).





A vaga pode vir com um empate também, desde que a partida entre Ferroviária e Ypiranga também termine em igualdade.





