Nascente do Lago Cabrinha é usada como depósito de lixo na zona norte de Londrina

O Lago Cabrinha, localizado na zona norte de Londrina, segue com volume de água mais baixo do que o normal três meses após a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação confirmar oficialmente um vazamento em sua barragem. O problema ocorre desde 2023 no primeiro lago, entre a Avenida Curitiba e a Rua Martim Pescador, que comporta lixo e vegetação morta.





Durante a vistoria, o secretário Otávio Gomes informou que o vazamento era de pequena intensidade, mas “constante e provavelmente sem conserto, pois a água já encontrou seu novo curso”. Também pontuou que a barragem estava, provavelmente, comprometida e já não servia mais “para nada”, contando que uma erosão foi encontrada abaixo da estrutura e ela pode ter se tornado inútil para conter a força da água. "A curto prazo, vamos tentar conter o vazamento", informou, na época.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





LIXO E SUJEIRA

A FOLHA esteve na área nesta terça-feira (05) e atestou que a nascente, ponto mais alto do lago, está rasa, com mau cheiro e água parada e suja. O volume aumenta seguindo o fluxo do Cabrinha, encontrando inúmeras embalagens e garrafas plásticas, troncos e galhos de árvores e água extremamente turva. No entorno, garrafas de bebidas alcoólicas, copos, partes de móveis, vidros e um pneu completam o cenário de descarte ilegal.

Publicidade









Publicidade









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.