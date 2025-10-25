Natal antecipado é estratégia do varejo para alavancar vendas em Londrina

Bolas e laços verdes e vermelhos, sinos dourados e luzes piscando nas vitrines antes de dezembro não surpreendem mais os consumidores. Mas ano a ano, o comércio varejista vem antecipando cada vez mais o clima natalino.





Em 2025, nas lojas on-line, os itens de Natal começaram a ser anunciados na segunda quinzena de agosto, logo depois do Dia dos Pais. E pressionadas pela velocidade do mundo virtual, as lojas físicas também se apressaram e algumas delas iniciaram suas campanhas de vendas de final de ano ainda em setembro.

Num passado não muito distante, os varejistas esperavam o Dia das Crianças para só então dar início à divulgação dos itens de Natal. Nos últimos anos, no entanto, o cliente que entra no supermercado para comprar doces para presentear as crianças já sai com um panetone na sacola.





A estratégia de antecipar o calendário natalino, afirmam os varejistas, permite que os consumidores se preparem melhor para a data que é a campeã de vendas no comércio. “É um reflexo da maturidade e do planejamento estratégico do varejo. O principal motivo é a gestão ‘fluxo e orçamento’ do consumidor”, avaliou o superintendente do Aurora Shopping Londrina, Luiz Monteiro.

Com a estratégia, explicou ele, há uma "descompactação" do movimento de pessoas, que tradicionalmente se concentra nas últimas semanas de dezembro. “Isso não só proporciona uma experiência de compra mais agradável para o cliente, com menos filas e mais tranquilidade, mas também permite ao lojista diluir gastos operacionais e gerenciar melhor seu staff e seu estoque.”





O planejamento visa maximizar a conversão das vendas e garantir que a “jornada de Natal seja prazerosa e eficiente, e não estressante”, comentou o superintendente.

