Natal de Londrina: passarela no lago Igapó II atrai dez mil pessoas no fim de semana

Um grande público compareceu ao evento de inauguração da Árvore de Natal do Lago Igapó 2 (região central de Londrina) e da decoração de luzes no entorno, na noite de sexta-feira (15). Somente a catraca instalada na passarela registrou 2.759 visitantes. Já a presença do público em geral superou as expectativas, sendo estimada em mais de 3 mil pessoas.





Os números ultrapassam os registrados no dia da abertura da decoração natalina de 2023, quando a catraca da Árvore de Natal contabilizou 1.700 visitantes. O sucesso do evento continuou ao longo do fim de semana, quando 3.222 pessoas apreciaram a decoração da passarela no sábado (16) e 3.202 no domingo (17).





A árvores do lago tem 28 metros de altura e é decorada com 2,5 mil pontos de iluminação de LED. Também foi instalada uma passarela que possibilita que as pessoas caminhem de uma ponta à outra do lago.

Os visitantes começaram a chegar cedo na sexta-feira e, por volta das 18h, já lotavam o passeio aproveitando para prestigiar as barraquinhas e food trucks distribuídos nos dois lados do lago. Muitos ocupavam os espaços à beira do lago, garantindo o melhor lugar para acompanhar a contagem regressiva que antecedeu o acendimento das luzes da Árvore e da iluminação natalina do entorno.





A apresentação musical dos 200 alunos municipais atendidos pelo projeto Orquestrando o Futuro foi um dos pontos altos da noite, arrancando aplausos a cada canção de Natal que ressoava de seus violinos.

O prefeito em exercício, João Mendonça, ressaltou que o trabalho realizado pela Codel e Londrina Iluminação, é importante para alegrar as pessoas, mas é também um investimento que movimenta toda a cidade, trazendo retorno financeiro para o comércio e serviços.





O presidente da Codel, Fábio Cavazotti, salientou que o que está sendo entregue no Natal é fruto do amor pelo trabalho e pela cidade. “Trata-se de uma retribuição ao que Londrina nos dá com tanta generosidade."





Até o final de novembro, 33 pontos do município, incluindo os distritos rurais, vão contar com decorações iluminadas alusivas aos festejos natalinos.





