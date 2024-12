Natal e Ano Novo: confira o funcionamento dos serviços públicos em Londrina

A Prefeitura de Londrina informa como estarão organizados os serviços municipais durante o período do Natal e Ano Novo, conforme o decreto 1.585/2024, publicado na edição no 5.368 do Jornal Oficial do Município.





Nas duas próximas segundas-feiras, 23 e 30 de dezembro, as sedes administrativas da Prefeitura e das secretarias e órgãos municipais funcionarão das 8h às 14h. Não haverá expediente nos dias 24 e 31, que terão ponto facultativo, e nem 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados nacionais.

Permanecerão em atividade os serviços essenciais, como os de saúde, fiscalização e defesa social.





SAÚDE

Os serviços da Diretoria de Urgência e Emergência funcionarão sem alterações nos dias 23 e 30 de dezembro. Estarão ativos todos os dias as Unidades de Pronto Atendimento Centro-Oeste e Sabará, o PAI (Pronto Atendimento Infantil) e o PA (Pronto Atendimento) do Leonor, todos esses em funcionamento 24h por dia.





Nos dias 24 e 31, tanto o PA do Conjunto Maria Cecília quanto o PA do União da Vitória, atualmente sediado na UBS (Unidade Básica de Saúde) Ouro Branco, abrirão das 7h às 19h. Essas unidades estarão fechadas em 25 de dezembro e 1º de janeiro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) funcionará 24 horas todos os dias, e pode ser acionado pelo telefone 192.

Também atenderão de forma regular a Maternidade Municipal Lucilla Ballalai e o plantão do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) III.





Nos dias 23 e 30, as unidades básicas de saúde abrirão das 7h às 13h. Todas as UBSs fecham nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro, inclusive a Unidade do Ouro Branco, que só abrirá para os atendimentos do PA do União da Vitória.

O CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) funcionará normalmente nos dias 23 e 30, das 7h às 19h, e fechará em 24, 25 e 31 de dezembro, bem como em 1º de janeiro.





TRANSPORTE COLETIVO

O transporte coletivo funcionará com os horários relativos aos dias úteis neste final de ano. A exceção fica por conta do Natal (25) e do Ano Novo (1º), quando os ônibus circularão com as tabelas de domingo.





FISCALIZAÇÃO





Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, os agentes municipais vão atuar no monitoramento e fiscalização do trânsito em regime de plantão. Nos dias 24 e 31, que antecedem os feriados, a atuação será em escala reduzida. Entre os locais a serem patrulhados estão o quadrilátero central e o Terminal Rodoviário de Londrina.





