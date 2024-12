Natal em Londrina é marcado por ações de amor ao próximo e de gratidão

O comprometimento de voluntários tornou a celebração de Natal mais digna para pessoas em situação de vulnerabilidade nesta quarta-feira (25), quando são realizadas as comemorações natalinas.





"Fraternidade e Amizade Social", com o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”, a campanha da Fraternidade 2024 convidou a todos os fiéis a percorrerem um caminho quaresmal em três perspectivas: ver as situações de inimizade, deixar-se iluminar pelo Evangelho e agir conforme a proposta quaresmal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com essa perspectiva, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, a Catedral de Londrina, voluntários se organizaram com antecedência para que um café da manhã fosse servido a partir das 8h.





Publicidade

A mesa banquete com frutas, pães, café, leite com achocolatado e panetones variados e até flores tornou a manhã especial para os convidados e também para aqueles que se prontificaram a servir o próximo.







Cerca de 80 pessoas estiveram presentes. Além de se servirem no local, também puderam levar consigo o que mais gostavam para comer em outros momentos. Pão integral, fruta, mini panetone e achocolatado em caixinha.

Publicidade





"FAZ DIFERENÇA NA VIDA DAS PESSOAS"





Entre os voluntários, o estudante Genaro Romani, 21. Ele contribuiu na distribuição de mini panetones a cada um dos presentes no café especial de Natal, entre outras tarefas, como a coleta do lixo e orientações ao convidados.

Publicidade





O jovem que almeja uma vaga de medicina conta que foi por meio de um amigo que há três anos passou a atuar na pastoral do café da manhã da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. "Venho todos os domingos e a cada participação eu confirmo como esse trabalho voluntário é importante e faz diferença na vida das pessoas", pensa.





Publicidade

Fábio Henrique Ribeiro, 45 anos, responsável por fazer as orações antes da refeição iniciou sua jornada voluntária por ter afinidade com o projeto. "Considero que foi um chamado de Deus. Conheço o trabalho do Tereza, que é a coordenadora, e contribuo na logística das doações. O grande objetivo é a evangelização. Isso tem que ficar muito claro porque o café da manhã é algo que, digamos assim, é secundário", sustenta.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: