Néias comemora dois anos com bate-papo sobre a importância de denunciar a violência feminicida

Encontro será no dia 26 de abril, às 19h30, no Sesc Cadeião em Londrina





Néias-Observatório de Feminicídios Londrina comemora dois anos de atividade com um bate-papo sobre os impactos do trabalho da associação para a sociedade. O encontro será no dia 26 de abril, às 19h30, no Ses Cadeião, com entrada aberta a toda a comunidade.







Nascida para dar e ecoar vozes de mulheres vitimadas pela forma mais brutal da violência de gênero, o feminicídio, Néias tem focado seus esforços no acompanhamento e divulgação dos julgamentos de feminicídios tentados e consumados na Comarca de Londrina ao longo desse período.

“Já acompanhamos quase 30 júris, nos quais nos comovemos, nos revoltamos, nos solidarizamos com mulheres e famílias enlutadas. Buscamos visibilizar para a sociedade as consequências dos feminicídios e cobramos da administração pública e do sistema judicial medidas eficazes de prevenção, punição, reparação de danos e restituição de direitos.





Ainda há muito a fazer, mas já conquistamos bastante”, destacam Néias.

O encontro será, também, uma oportunidade de agradecer a todos que fortalecem o trabalho da entidade em prol de uma sociedade livre da violência feminicida.