No Dia da Água, moradores promovem limpeza em fundo de vale em Londrina

Cerca de 30 pessoas se reuniram na manhã deste sábado (22) para recolher o lixo descartado irregularmente no Vale dos Tucanos, na zona sul de Londrina. O movimento foi encabeçado pela AMVT (Associação dos Moradores do Vale dos Tucanos) e a data foi escolhida por marcar o Dia Mundial da Água, já que o fundo de vale protege a nascente do Córrego dos Tucanos.





Presidente da AMVT, Rubens Ventura destaca a importância da união e do movimento entre os moradores da região na proteção e conservação do Vale dos Tucanos. Ele explica que há mais de uma década os moradores aguardam a revitalização da área e a transformação do vale em um parque linear. Ele afirma que entende que o orçamento é apertado para tirar toda a obra do papel de uma vez, mas que é necessário dar um pontapé inicial na conservação da área.

Ao longo dos 1.500 metros, ele aponta que são mais de 30 nascentes. “Em uma cidade em que não temos uma fonte caudalosa de água para consumo, todos os pequenos ‘olhos d’água’ serão muito importantes no futuro”, destaca, ressaltando a importância que o líquido insípido, inodoro e incolor tem para a continuidade de todas as formas de vida.





“A nossa preocupação é transformar esses fundos de vale de Londrina em locais muito mais agradáveis e protegidos”, garante. No Vale dos Tucanos, a biodiversidade é gigantesca, segundo Ventura, principalmente com a presença dos jacus, curicacas e periquitos que vivem sobre a copa das árvores.





Os moradores da região desenvolveram um projeto para a revitalização da área e a transformação em um parque linear. O documento, segundo o presidente, vai ser enviado na segunda-feira (24) à Prefeitura de Londrina para reforçar o apelo da população na preservação da área. “O pedido é que o projeto avance e seja desenvolvido”, reforça.





