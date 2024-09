Dia da Árvore: Doação alimentos poderá ser trocado por mudas no Shopping Boulevard

Neste sábado (21), Dia da Árvore, o Boulevard Shopping Londrina promove ação solidária para estimular a doação de alimentos não perecíveis para auxilio da CEI Alicerce, entidade assistida pelo Instituto Alicerce e que atua na promoção da solidariedade social com atividades educacionais, culturais e voluntárias.





Na doação de um quilo de alimento a pessoa receberá uma muda de árvore na troca. O ponto de troca será no piso térreo, ao lado do Supermercado Tonhão Maxi, entre às 10h e 17h.





De acordo com a Superintendente do Shopping Boulevard, Tania Hara, a iniciativa busca estimular o conhecimento sobre sustentabilidade, “Queremos estimular o plantio de árvores em prol do meio ambiente sustentável por meio de uma ação solidária que irá beneficiar diretamente uma instituição educacional que promove a qualidade de vida das crianças e suas famílias”.

BOULEVARD SHOPPING





Inaugurado em maio de 2013, o Boulevard Shopping Londrina possui 48,1 mil metros quadrados de ABL (Área Bruta Locável) e conta com 214 operações, entre elas 14 âncoras, 153 satélites, 05 restaurantes, 28 fast-foods, Tonhão Maxi Supermercado, 7 salas de cinema (Cinemark) e 02 áreas de lazer e entretenimento (Parkland e Espaço Kid’s Life).





O estacionamento dispõe de 2,4 mil vagas, sendo 1,8 mil cobertas. Em novembro de 2014, o Boulevard Shopping Londrina foi o primeiro shopping da região Sul do país a receber a certificação ISO 14001 do seu Sistema de Gestão Ambiental. Em 2018 recebeu a certificação ISO 45001, referência atualizada em Saúde e Segurança no Trabalho, sendo reconhecido com boas práticas na área desde 2014.