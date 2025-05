Noite de caos: ônibus são incendiados em Londrina após protestos por todo o município

Os protestos contra a morte de dois jovens em Londrina acabaram tomando proporções ainda maiores na noite desta segunda-feira (17) no município. Pelo menos dois ônibus foram incendiados e a PM (Polícia Militar) precisou entrar em residências para salvar idosos e crianças na rua Ernesto Galvani dos Santos, no Monte Cristo (Zona Leste).





De acordo com informações de um soldado da PM, os veículos foram incendiados por manifestantes na região e os agentes, ao chegarem ao local, perceberam que o fogo estava se aproximando de casas próximas.





Uma pessoa, então, informou aos policiais que em uma das casas onde o veículo estava próximo havia três pessoas, sendo um adolescente e duas crianças. O soldado relatou que, devido ao calor e ao longo trajeto até a saída, as crianças foram pegas no colo e tiveram os rostos cobertos.





Os policiais, em seguida, fizeram uma varredura nas casas vizinhas, ajudando também um casal de idosos, dois homens e um cachorro.





TRANSPORTE PARALISADO





A TCGL (Transporte Coletivo Grande Londrina) e a Londrisul informaram que, devido aos protestos e ao risco de ataques aos seus motoristas e passageiros, recolheram os ônibus de todas as linhas operadas pelas empresas. A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vai analisar as condições de segurança nesta terça-feira (18) para decidir se as frotas voltarão a operar normalmente.





A reportagem também recebeu um vídeo de um ônibus da TIL sendo incendiado na avenida Leste Oeste, no centro de Londrina. Devido aos ataques, a empresa também recolheu os veículos, tanto das linhas de transporte convencional como os fretados. A decisão deve ser revista nesta terça.





Em nova nota divulgada à imprensa às 23h25, a CMTU informou que, "d urante a noite de segunda-feira, todos os veículos foram recolhidos pelas empresas para as garagens como forma de garantir a integridade física dos motoristas e passageiros. Um único ônibus foi incendiado no Jardim Marabá/Monte Cristo, na zona leste, e não houve feridos".