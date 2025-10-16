Pesquisar

A partir das 14h30 no Espaço Villa Rica

Nona edição da Maratona Flauta e Fole começa nesta quinta (16) com atividades culturais gratuitas em Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
16 out 2025 às 12:43

Foto: Divulgação
A 9ª edição da Maratona Flauta e Fole convida a comunidade londrinense a mergulhar em uma experiência musical única. Nesta quinta e sexta-feira, dias 16 e 17 de outubro, o Espaço Villa Rica vai receber três atividades gratuitas que unem cultura, educação e entretenimento e abertas a todos os interessados.


Com o propósito de despertar o interesse da população pela música e ressaltar os benefícios do fazer musical em grupo, a programação foi pensada para envolver crianças, educadores e o público em geral em momentos de aprendizado e vivência artística.


Programação:

Palestra ilustrativa e apresentação musical: “Aspectos positivos do fazer musical em grupo”

Dia 16 de outubro (quinta-feira) – 14h30 – Duração: 40 minutos

Dia 17 de outubro (sexta-feira) – 9h30 – Duração: 40 minutos

Participação nos dois dias de Gabriel Zara

Foto: Divulgação


Show Musical: “Flauta e Fole com Jazz”

Dia 17 de outubro (sexta-feira) – 19h30 – Duração: 1h30

Participação de Gabriel Zara Quarteto (Gabriel Zara (contrabaixo), Fabrício Martins (teclados), Wesley Cesar (saxofone) e João Rissi (bateria).


Todos os eventos vão acontecer no Espaço Villa Rica, que fica na Rua Piauí, n° 211, no Centro de Londrina

Cultura acessível para todos

A Maratona Flauta e Fole reafirma seu compromisso de levar a música a diferentes públicos, transformando o aprendizado coletivo em uma vivência lúdica e enriquecedora.

“Queremos mostrar que a música, além de arte, é ferramenta de convivência, inclusão e desenvolvimento pessoal. Cada encontro é uma oportunidade de aproximação da comunidade com o universo musical”, destaca a diretora pedagógica e coordenadora geral do projeto, Luciana Schmidt.


Informações importantes

A entrada é gratuita e aberta ao público. Porém, devido à lotação limitada do teatro, instituições interessadas em levar seus alunos ou colaboradores devem realizar inscrição prévia para garantir a participação de suas turmas pelo telefone (43) 98426-9683 ou e-mail [email protected]


Londrina Nona edição da Maratona Flauta e Fole atividades artísticas e culturais Cultura
