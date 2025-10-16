Nona edição da Maratona Flauta e Fole começa nesta quinta (16) com atividades culturais gratuitas em Londrina

A 9ª edição da Maratona Flauta e Fole convida a comunidade londrinense a mergulhar em uma experiência musical única. Nesta quinta e sexta-feira, dias 16 e 17 de outubro, o Espaço Villa Rica vai receber três atividades gratuitas que unem cultura, educação e entretenimento e abertas a todos os interessados.





Com o propósito de despertar o interesse da população pela música e ressaltar os benefícios do fazer musical em grupo, a programação foi pensada para envolver crianças, educadores e o público em geral em momentos de aprendizado e vivência artística.





Programação:

Palestra ilustrativa e apresentação musical: “Aspectos positivos do fazer musical em grupo”

Dia 16 de outubro (quinta-feira) – 14h30 – Duração: 40 minutos

Dia 17 de outubro (sexta-feira) – 9h30 – Duração: 40 minutos

Participação nos dois dias de Gabriel Zara

