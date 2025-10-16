Nona edição da Maratona Flauta e Fole começa nesta quinta (16) com atividades culturais gratuitas em Londrina

A 9ª edição da Maratona Flauta e Fole convida a comunidade londrinense a mergulhar em uma experiência musical única. Nesta quinta e sexta-feira, dias 16 e 17 de outubro, o Espaço Villa Rica vai receber três atividades gratuitas que unem cultura, educação e entretenimento e abertas a todos os interessados.
Com o propósito de despertar o interesse da população pela música e ressaltar os benefícios do fazer musical em grupo, a programação foi pensada para envolver crianças, educadores e o público em geral em momentos de aprendizado e vivência artística.
Programação:
Palestra ilustrativa e apresentação musical: “Aspectos positivos do fazer musical em grupo”
Dia 16 de outubro (quinta-feira) – 14h30 – Duração: 40 minutos
Dia 17 de outubro (sexta-feira) – 9h30 – Duração: 40 minutos
Participação nos dois dias de Gabriel Zara
Show Musical: “Flauta e Fole com Jazz”
Dia 17 de outubro (sexta-feira) – 19h30 – Duração: 1h30
Participação de Gabriel Zara Quarteto (Gabriel Zara (contrabaixo), Fabrício Martins (teclados), Wesley Cesar (saxofone) e João Rissi (bateria).
Todos os eventos vão acontecer no Espaço Villa Rica, que fica na Rua Piauí, n° 211, no Centro de Londrina
Cultura acessível para todos
A Maratona Flauta e Fole reafirma seu compromisso de levar a música a diferentes públicos, transformando o aprendizado coletivo em uma vivência lúdica e enriquecedora.
“Queremos mostrar que a música, além de arte, é ferramenta de convivência, inclusão e desenvolvimento pessoal. Cada encontro é uma oportunidade de aproximação da comunidade com o universo musical”, destaca a diretora pedagógica e coordenadora geral do projeto, Luciana Schmidt.
Informações importantes
A entrada é gratuita e aberta ao público. Porém, devido à lotação limitada do teatro, instituições interessadas em levar seus alunos ou colaboradores devem realizar inscrição prévia para garantir a participação de suas turmas pelo telefone (43) 98426-9683 ou e-mail [email protected].