Notificações da prefeitura contra terceirizadas da Sanepar aumentam 3.000%

Desde o ano passado os problemas gerados pela demora das terceirizadas da Sanepar em fechar buracos ou finalizar consertos podem ser vistos por praticamente toda a cidade. Os números reforçam essa situação, que gera reclamações e transtornos.





Dados obtidos pela reportagem, via Lei de Acesso à Informação, mostram que em 2021 as empresas subcontratadas pela Companhia de Saneamento do Paraná receberam cinco notificações administrativas da Prefeitura de Londrina. No ano passado foram 155, um aumento de 3.000%.

Em 2023 a estatística também está alta. Somente nos três primeiros meses foram 105 notificações, o que representa 67% do total de todo o ano passado, uma média de mais de uma por dia.





“O serviço está muito aquém do que o londrinense espera. Mais ainda, do que o londrinense paga. A Sanepar, já de algum tempo, tem prestado um serviço muito ruim, até desrespeitoso com o cidadão”, avaliou o secretário municipal de Planejamento, Marcelo Canhada.

Mas nem sempre advertir resolve e multas também são aplicadas. No ano passado foram R$ 467 mil em sanções contra as terceirizadas.





Entre janeiro e março deste ano ainda não foram contabilizadas multas. Segundo o município, após a aferição da irregularidade no local são expedidas notificações administrativas por meio do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) para a Sanepar e suas subcontratadas.





“Caso decorrido o prazo previsto na legislação sem adequada solução da demanda, no caso das empresas executoras, a secretaria municipal de Obras e Pavimentação emite autos de infração, prevendo penas de multa, de acordo com cada caso previsto na legislação correlata”, explicou, por meio da resposta da Lei de Acesso.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: