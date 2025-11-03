Pesquisar

Distritos de Londrina

PR-445 terá detonação de rochas entre Irerê e Lerroville nesta quarta

Redação Bonde com AEN-PR
03 nov 2025 às 15:58

Divulgação/ DER-PR
A PR-445 será totalmente interditada nesta quarta-feira (5) para operação de detonação de rochas. A medida é necessária para avançar na obra de duplicação do trecho entre Irerê e Lerroville, distritos de Londrina.


Segundo o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), a interdição acontece do km 32 ao km 34 da rodovia, a partir das 13h. A previsão é que o tráfego fique totalmente interrompido por 20 minutos para acionamento dos explosivos e verificação do trecho.

A partir das 14h tem início operação pare-e-siga no mesmo trecho, para realizar a terraplenagem do acesso ao canteiro industrial da obra, com previsão de término às 18h.


Usuários devem evitar aglomerações, buscando se programar para evitar congestionamentos durante a interdição, e seguir a sinalização provisória disponível no trecho, dirigindo com cautela e atenção redobrada para garantir a segurança de todos.

OBRA 


Estão sendo duplicados 23,8 quilômetros da PR-445 nesta nova obra, um investimento de R$ 470 milhões. Ela inclui também oito novas pontes, viadutos nos acessos a Guaravera (PR-538) e Taquaruna (PR-532), retornos, correções de traçado e restauração da pista existente. Os serviços tiveram início em outubro, com instalação do canteiro de obras e limpeza da camada vegetal nos espaços ao lado da pista existente, onde será implantada a nova pista.

A obra é resultado de acordo judicial entre a Caminhos do Paraná e o Governo do Estado, por meio do DER/PR e PGE (Procuradoria-Geral do Estado), em conjunto com o MPF (Ministério Público Federal) e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar), e homologado na Justiça Federal.

PR-445 Distrito de Irerê Lerroville rochas detonação de rochas
