Nova logomarca de Londrina será apresentada no dia do aniversário da cidade

A comissão julgadora do concurso da logomarca comemorativa aos 90 anos da cidade se reuniu nesta semana para avaliar os 37 projetos inscritos. O certame teve a participação de profissionais da área, agências de marketing e pessoas fora do meio da comunicação, sendo a maioria de Londrina.





O encontro dos seis julgadores ocorreu no Espaço Villa Rica, local histórico e símbolo da movimentação artística de Londrina.

A escolha final se baseou em cinco critérios: criatividade, originalidade, comunicação, aplicabilidade e relação com conceito, tema e objeto. “Foi bastante difícil escolher pela qualidade dos concorrentes”, declarou a responsável pela comissão julgadora e presidente da Governança Londrina Inteligente, Cristianne Cordeiro, que é também assessora de relações institucionais da Fundação Araucária.





Segundo o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, mais do que o prêmio de R$2 mil para o vencedor, a maior recompensa do concurso é contribuir e participar desse momento especial da cidade. “A logo nova vai ser usada em toda a comunicação relacionada às comemorações e eventos, durante todo o ano que vem, pelos órgãos públicos e privados. As empresas também vão poder utilizar, ou seja, vamos juntos mobilizar a cidade”, explicou.

Sem revelar qual a cidade do profissional vitorioso, Cristianne apontou as características que levaram a comissão ser determinante na escolha. “A logomarca precisa gerar nas pessoas uma identificação com a marca, que seja forte e representar, de forma fácil, a que ela se propõe”, avaliou.





O concurso é uma promoção do Visite Londrina, com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).

