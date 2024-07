Nova unidade do Hospital do Câncer em Londrina terá tecnologia inédita para cuidados paliativos

A nova unidade do Hospital do Câncer, que será construído na Zona Leste de Londrina, terá tecnologia nunca vista em todo o Brasil para cuidados paliativos. Segundo a deputada federal Luísa Canziani (PSD), em entrevista à FOLHA nesta quarta-fera (24), os pacientes que estiverem instalados no hospital terão experiências imersivas no tratamento.





"Haverá muita inovação e tecnologia. Por exemplo, se o último desejo que a pessoa tem nos últimos dias de vida for viajar para Paris, ela vai ser colocada em um quarto em que haverá uma imersão, por meio da tecnologia, na Torre Eiffel com sonorização e acústica. Vai ser o maior hospital do segmento", explicou a deputada.

Ainda sem data para ser entregue, o unidade vai disponibilizar 60 leitos. A obra deve ter investimento total de até R$ 30 milhões. Canziani informou que R$ 17 milhões já foram arrecadados, sendo R$ 200 mil de emendas parlamentares destinadas pela deputada e R$ 16,8 milhões enviados pelo governo federal.







Pelo menos mais R$ 4 milhões devem chegar aos cofres de Londrina em breve com um convênio que já está em andamento no Ministério da Saúde. Ou seja, cerca de 75% do valor já foi arrecadado. Canziani disse que o restante dependerá de "negociações" com a gestão federal.

