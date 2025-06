Novas passarelas do Igapó 2, em Londrina, devem custar R$ 2,4 milhões

As três passarelas do Lago Igapó 2, na zona sul, que estão interditadas para garantir a segurança dos frequentadores, serão reconstruídas ao custo aproximado de R$ 2,4 milhões, segundo a Secretaria de Obras de Londrina. O valor inclui as estruturas, fundações e outros serviços.





O desafio da administração Tiago Amaral (PSD) neste momento é buscar recursos para tirar a revitalização do principal cartão-postal da cidade do papel. Segundo a Prefeitura, os projetos das passarelas já estão prontos e aguardam financiamento do Ministério das Cidades ou do governo do Estado, uma vez que, como afirmou o secretário municipal de Obras na última segunda-feira (9), não há recursos próprios disponíveis.





Em nota, Gomes frisou que a gestão municipal "enfrenta dificuldades financeiras em quase todas as áreas", mas está buscando outras fontes para dar continuidade às obras necessárias na cidade.