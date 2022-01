'Novela' de obra parada em Londrina pode estar com os dias contados

A “novela” envolvendo a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Fraternidade, na zona leste de Londrina, ganhou um novo capítulo. Se não ocorrer intercorrência, este deverá ser o que indica o final deste imbróglio que começou em 2013, quando a estrutura foi desativada e no ano seguinte demolida. A prefeitura publicou uma nova licitação para contratar uma empresa para terminar a obra, que está parada desde dezembro de 2020, quando o município rompeu o contrato com a construtora que até então estava responsável pelas intervenções.

O edital, lançado no final da semana passada, tem preço máximo de R$ 1 milhão. Ainda falta cerca de 50% de execução para que o prédio finalmente seja finalizado e volte a atender os moradores do bairro. As propostas das construtoras interessadas serão abertas no dia 21 de janeiro, na sala de licitações da prefeitura. “Queremos começar o ano com o pé direito, podendo dar a ordem de serviço da construção da nova UBS da Vila Fraternidade no máximo no início de fevereiro”, projetou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

A empresa que vencer o certame terá seis meses para terminar o que resta. Entre os trabalhos que ainda precisam ser feitos estão cobertura, revestimentos, esquadrias, instalação elétrica e hidráulica e alvenaria. Atualmente, o estado da obra é de abandono. Logo na entrada é possível encontrar muito lixo espalhado, além de roupas velhas, sapatos e restos de marmitas.





