Número de bolsas de pós-graduação na UEL aumenta 23% em 2023

Levantamento realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UEL (Universidade Estadual de Londrina) aponta que o número de bolsas de estudos concedidas a estudantes dos programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) cresceu 23% em 2023 quando comparado ao ano passado.





Os números apresentados pela ProPPG também mostram que a participação de docentes e alunos em projetos de pesquisa é bastante representativa e que, apesar dos desafios, trilhar uma trajetória em direção ao desenvolvimento social e tecnológico por meio de uma carreira acadêmica ainda vale a pena para centenas de jovens pesquisadores.



Para a diretora de Pós-graduação da ProPPG, professora Suzana Mali de Oliveira, 2023 foi um ano importante para a pós-graduação na UEL.





Ela destaca a aprovação pelo Conselho Técnico-Científico de Ensino Superior da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) de dois novos cursos de doutorado – Bioenergia e Psicologia. Desta forma, a instituição passa a contar com 35 doutorados e 47 mestrados ligados a 49 programas de pós-graduação.

Sobre o crescimento geral das bolsas de estudos, a diretora explica que os recursos oriundos da principal financiadora do trabalho dos pós-graduandos no País, a Capes, chegam à UEL pelo Programa de Demanda Social (DS).





Por meio deste programa, 507 bolsas de estudos foram concedidas aos mestrandos neste ano, 89 a mais do que em 2022, quando foram concedidas 418 bolsas.





No mesmo período, a UEL pôde repassar 550 bolsas Capes DS aos alunos dos programas de doutorado, 87 bolsas a mais do que as 463 do ano passado, registrando crescimento de 21,29% e 18,79%, respectivamente.





