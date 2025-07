Número de passageiros no aeroporto de Londrina cai 12% no 1° semestre de 2025

Entre os principais terminais aeroportuários do Paraná, o Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, foi o único que registrou queda no movimento de passageiros no primeiro semestre de 2025. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi de 11,9%.





De janeiro a junho, 359.850 pessoas embarcaram ou desembarcaram no aeroporto de Londrina enquanto nos primeiros seis meses de 2024, foram contabilizados 408.496 passageiros.

A movimentação no terminal deve baixar ainda mais nos segundo semestre, com a extinção de dois voos operados pela Azul Linhas Aéreas. A companhia anunciou, no início deste mês, que os voos diretos entre Londrina e Curitiba no período da manhã deixarão de ser ofertados a partir da próxima segunda-feira (4).





Os números foram divulgados pela Motiva, empresa que detém a concessão dos aeroportos do Paraná. O terminal mais movimentado do Estado é o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, por onde passaram 2,909 milhões de pessoas no primeiro semestre de 2025. Um avanço de mais de 7% sobre os resultados do ano anterior, quando foram computados 2,716 milhões de passageiros.





