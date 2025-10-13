"O Agente Secreto" será exibido em sessão de pré-estreia no Festival Kinoarte de Londrina

A 27ª edição do Festival Kinoarte de Cinema vai ter uma disputada pré-estreia em sua programação. “O Agente Secreto”, filme indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na categoria “Melhor Longa-Metragem Internacional” do Oscar 2026, será exibido com exclusividade no interior do Estado em sessão única no Espaço Villa Rica na noite de sexta-feira (24).

Premiado em Cannes como melhor direção e melhor interpretação masculina para Wagner Moura, o longa escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho ("O Som Ao Redor", "Aquarius" e "Bacurau") só estreia no circuito comercial em novembro.

Clique aqui para enviar sugestões de pautas,

Diferentemente da maior parte da programação de exibições, que é inteiramente gratuita, esta sessão especial terá cobrança de ingressos, com todo o lucro revertido à ONG (Organização Não Governamental) Viver. A venda começa nesta terça-feira (14) no site do Espaço Villa Rica.

“O Agente Secreto”, um thriller político dramático ambientado no Brasil de 1977, acompanha a trajetória de um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna a Recife, sua cidade natal, após um período misterioso e conturbado em São Paulo. Além do protagonista Wagner Moura, a coprodução internacional (Brasil, Alemanha, França e Países Baixos) tem no elenco Maria Fernando Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Hermila Guedes, Isabél Zuaa, Thomás Aquino e Udo Kier. Publicidade



