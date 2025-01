‘O Promic é obrigatório’, diz novo secretário de Cultura de Londrina

O comunicador e empresário Marcos Castri, o Marcão Kareca, foi confirmado como secretário de Cultura de Londrina na noite desta quinta-feira (16), durante um evento realizado no Teatro Zaqueu de Melo. Ele assumirá a pasta, que terá o nome alterado para “Cultura, Lazer e Entretenimento”, com o desafio de aumentar o orçamento da secretaria e o quadro de funcionários.





Questionado sobre seus planos para o Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), o novo secretário foi enfático ao dizer que o programa continua e é “inegociável”. “O Promic fica, aumenta e precisa ser respeitado”. A política pública possui, atualmente, R$ 5,3 milhões para realização de projetos, valor considerado baixo pelo setor cultural.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Castri afirmou que ainda irá se reunir com os servidores da pasta e adiantou que já conversou com ex-secretários. Seu intuito, inclusive, é criar uma espécie de conselho com esses nomes. “Eles são abnegados, entendem tudo de cultura. Meu conhecimento é gestão, relacionamento, um pouco de comunicação e eventos. Vou somar isso ao conhecimento de cultura de todos eles”, acrescentou.





O novo secretário ressaltou que vê a pasta “como uma empresa” que precisa servir à comunidade entregando cultura e, a partir da nova nomenclatura, saúde e educação. Seu papel, reforçou, será “fazer gestão”.





“São necessários 80 servidores e temos 50, sendo que 30 vão se aposentar. Nós precisamos de R$ 50 milhões [de orçamento] e temos R$ 17 milhões. Eu estou imaginando a pasta da Cultura como uma empresa. Tenho que entrar, saber dos custos das operações e saber como que vamos buscar rendimentos, financiamentos e parceiros”, frisou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: