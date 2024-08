OAB promove palestras sobre regras eleitorais na próxima segunda em Londrina

A OAB-Londrina, juntamente com a comissão de Direito Eleitoral, realizará o evento Eleições 2024 em debate: temas essenciais para a campanha eleitoral, na próxima segunda-feira (26), a partir das 19h, na sede da entidade, localizada na rua Governador Parigot de Souza, 311.







Os temas a serem abordados são propaganda eleitoral, com os advogados Rafael Moraes e Bruno Guedes; candidaturas femininas, com as advogadas Daniela Hruschka e Katleen Padovani; e recursos de campanha e gestão financeira, com os advogados Fernanda Viotto e Kassio Basso.

