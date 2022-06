Obra de futuro viaduto na av. Leste Oeste é bloqueada por ex-funcionários de empreiteira em Londrina

Um grupo de ex-trabalhadores da empresa TCE Engenharia, responsável pela obra da trincheira entre as avenidas Leste-Oeste e Rio Branco, fizeram um protesto na manhã desta sexta-feira (17). O canteiro de obras foi bloqueado por um carro colocado em frente ao portão por operários. Por isso, as máquinas e caminhões não puderam sair para realizar o serviço. A manifestação é de um grupo que reclama de atrasos no pagamento de valores referentes a rescisão trabalhista por parte da empreiteira.

Ao todo, seriam 20 ex-funcionários com atrasos em rescisões, mas apenas sete deles participaram do protesto. "Eu estou aqui por conta de uma rescisão atrasada que era para ter sido paga no dia 14 e como não tinha nada na conta eu não assinei e hoje é dia 17 e eles nada. Nós precisamos resolver isso. Trabalhei por dois anos e meio para a empreiteira na Usina de Asfalto em Ibiporã e como terminou por lá, viemos aqui para pressionar uma resposta", disse Celso de Toledo, um dos operários que trabalharam para obras de duplicação da BR-369, em Cornélio Procópio. A empreiteira é a responsável pelas duas obras.

