Instalação de registro

Obras da Sanepar podem afetar abastecimento em Londrina nesta quarta

Redação Bonde com assessoria de imprensa
25 ago 2025 às 18:36

Luis Quintero/Pexels
A instalação de um registro de água na Avenida Saul Elkind, Zona Norte de Londrina, poderá afetar o abastecimento em bairros nesta quarta-feira (27). Segundo a Sanepar, o trabalho terá início às 8h e a normalização do fornecimento de água está prevista para ocorrer no fim da noite.


Os locais afetados são:

Jardim Padovani,

Residencial Vista Bela,

Moradas De Portugal,

Chácaras Fonteque,

Jardim Moriá, ,

Jardim São Jorge,

Jardim Novo Horizonte,

Residencial Horizonte 2,

Jardim Maria Celina,

Jardim Everest,

Jardim Ilha Do Mel,

Jardim Paracatu,

Residencial Tocantins,

Jardim Parati,

Residencial Do Café,

Jardim Continental,

Jardim Dos Passaros,

Conjuntos Parigot de Souza 1, 3,

Jardim Dos Estados,

Jardim Alto Da Boa Vista 1,

Jardim São Paulo,

Parque Presidente Vargas,

Jardim Arapongas,

Porto Seguro 1 e 2,

conjuntos Vivi Xavier,

Manoel Gonçalves 1 e 2,

Jardim Athenas Leblon 2,

Parque Leblon Nasri,

Jardim Santa Cruz,

Jardim Das Palmeiras,

Jardim Planalto,

Jardim Belle Ville,

Sebastião De Melo Cesar

Parque Industrial Germano Balan

Parque Agro Industrial Maria Estela Eldorado 2


A Sanepar orienta a população a priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115.


Londrina desabastecimento de água Falta de água aviso Sanepar
