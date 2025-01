Obras de ampliação do Aeroporto de Londrina serão entregues na próxima semana

A CCR Aeroportos vai entregar oficialmente as obras de ampliação do Aeroporto Governador José Richa (LDB), na quarta-feira (22). A solenidade que terá as presenças do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do governador Ratinho Junior, e do CEO da CCR Aeroportos, Fabio Russo, está marcada para as 9h30, nas dependências do terminal.





Na oportunidade, representantes da concessionária irão detalhar as obras realizadas no terminal, com investimentos que ultrapassaram os R$ 180 milhões. Entre as principais intervenções, estão a ampliação do terminal de passageiros, nova sala de embarque e extensão em 150 metros da pista de pousos e decolagens, e a estrutura para a futura instalação do sistema de pouso por aparelhos, o ILS, de responsabilidade das autoridades federais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A reforma aumentou em 40% o tamanho do terminal, de 8,5 mil para 115 mil metros quadrados, com capacidade para atender 3,5 milhões de passageiros por ano, quase cinco vezes a movimentação registrada no ano passado. O recorde foi registrado em 2014, com 1,13 milhão de passageiros.





Com as intervenções, os passageiros já podem acessar os voos por meio das plataformas que se conectam com a aeronave, os fingers, sem precisar se deslocar pela pista para realizarem o embarque. Durante as obras, o percurso percorrido a pé pelos passageiros era maior que o normal, o que causava transtornos principalmente em dias de chuva.

Publicidade





As melhorias entregues fazem parte do acordo da concessão da CCR Aeroportos, mas não incluem obras previstas em acordo firmado entre o Município e a Infraero em período anterior à concessão. Em 2016, a Prefeitura de Londrina, em parceria com o Governo do Estado, investiu cerca de R$ 90 milhões em desapropriações de terrenos vizinhos ao terminal para garantir a ampliação da pista em 600 metros, além de efetivar a pista de taxiamento aéreo.





A questão foi judicializada no final do ano passado, na gestão do prefeito Marcelo Belinati. A nova administração ainda não comentou o assunto. As tratativas devem avançar após a definição do nome do novo Procurador-Geral do Município.