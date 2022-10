Obras em cemitérios: confira os prazos estipulados pela Acesf em Londrina

Com a aproximação do feriado nacional do Dia de Finados, data celebrada na próxima semana, em 2 de novembro, a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) orienta a população sobre os prazos para a limpeza, pintura e reforma dos jazigos situados nos cemitérios municipais de Londrina e reforça os serviços de manutenção desses espaços públicos.

Esta é a data com maior movimentação nos cemitérios, sendo que a expectativa é que, neste ano, cerca de 150 mil pessoas devam visitar os 13 cemitérios municipais. Destes, cinco estão localizados na área urbana e oito situados em distritos e patrimônios rurais. Entre os pontos com maior fluxo de pessoas estão os Cemitérios Municipais Jardim da Saudade, São Paulo e São Pedro, em que somente no primeiro, há mais de 40 mil sepultados.

Para deixar esses espaços mais aconchegantes aos visitantes, a autarquia está intensificando os trabalhos de limpeza e manutenção, com a capina interna, a varrição das vias, o recolhimento de entulhos, poda de galhos de árvores e plantas, pintura dos cruzeiros, dos meios-fios e de alguns muros. Esses serviços são realizados diariamente pela Acesf, mas dado o aumento no fluxo de pessoas, anualmente, nessa época, eles precisam ser intensificados. “Intensificamos os trabalhos, nesse período, porque a geração de resíduos é intensificada também; mais pessoas querem visitar, reformar, pintar e lavar os túmulos e prestar homenagens antecipadas e tudo isso gera resíduos. A geração de resíduos nos cemitérios é imensa, é de cerca de 5 toneladas por dia, por isso não podemos deixar de fazê-la diariamente”, explicou o diretor-técnico da Acesf, Ademir Gervásio de Souza Junior.



Prazo para obras

Para que todos consigam realizar as obras que desejam, a Acesf lembra os prazos para reformas, pinturas e limpeza dos jazigos. De acordo com o artigo 338, do Código de Posturas do Município de Londrina (Lei Municipal nº 11.468/2011), a população deve se organizar para finalizar as reformas nos jazigos até quinta-feira dessa semana, dia 27 de outubro. Já as pinturas podem ser feitas até o dia seguinte, na sexta-feira (28). A limpeza e a lavagem dos jazigos são permitidas até às 18h, do dia 29 de outubro, ou seja, sábado. Para quem não conseguir finalizar as obras dentro do prazo determinado, pede-se que reiniciem os trabalhos no dia seguinte ao feriado, ou seja, dia 3 de novembro.



Aqueles que utilizarão a mão de obra de pintores e pedreiros precisam retirar uma licença para os trabalhos, antes de começar as obras. A guia de autorização para o trabalho é entregue de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Divisão de Cemitérios da Acesf, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.948. Para a liberação dos trabalhos é cobrada uma taxa de R$ 36,89 por serviço realizado. O cidadão deve levar o nome completo, o CPF e o telefone do pedreiro ou pintor que vai executar o serviço. Essa licença ajuda a garantir segurança nos cemitérios municipais de Londrina, por isso todos precisam seguir. Para a limpeza, lavagem, instalação de placas e demais serviços, não precisa pedir autorização.

Quem tiver alguma dúvida pode telefonar para (43) 3372-7881 ou (43) 3372-7850, mandar um e-mail para [email protected] ou acessar o site da autarquia. Não é necessário agendar horário para o atendimento.

Consulta de localização