Obras em centros de estudos mudam cenário da UEL

Pouco mais de seis meses após o anúncio do Programa de Apoio à Infraestrutura (ProInfra IEES/2024), do governo do Estado, o investimento de R$ 26,77 milhões na melhoria da infraestrutura física da UEL (Universidade Estadual de Londrina) já começa a apresentar resultados.





As obras mais adiantadas estão no CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas), que está recebendo pintura externa em três blocos – ILCH, bloco B/administrativo e o destinado às salas de aula e anfiteatros. Estes espaços estão praticamente com a pintura externa pronta, com pequenos reparos sendo realizados nas paredes do bloco do ILCH.

A pintura nova atende uma expectativa de professores, estudantes e servidores que frequentam o ambiente. Complementa a obra a pintura interna realizada no ano passado nas mais de 50 salas de aula. A expectativa é que a intervenção do CLCH seja concluída até o final deste mês.





Outro local que em breve ganhará novo visual é o CCB (Centro de Ciências Biológicas). A empresa contratada realiza reparos na infraestrutura do bloco da Central de Salas. Ele receberá pintura externa beneficiando diretamente os cerca de 2,5 mil estudantes do próprio Centro e de outros que utilizam as salas de aula.





O ProInfra também prevê intervenções no bloco de Pós-graduação Peter Ascott (que fica bem próximo à Central de Salas) e que deverá receber reparos nas rachaduras das paredes, na marquise e substituição do piso. A estrutura abriga nada menos do que sete laboratórios, o Herbário da UEL e quatro salas utilizadas para a pós-graduação.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: