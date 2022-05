Obras em Londrina afetam abastecimento de água nas regiões Norte e Central

Bairros das regiões Central e Norte de Londrina ficarão sem água nesta semana em função de obras programadas de melhoria e manutenções na rede de distribuição, segundo a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).

Várias interligações de remanejamento de rede acontecem nesta terça-feira (3), e afetam os jardins Helena 1 e 2, Carlota e São Rafael, na Vila Fraternidade e no Conjunto Habitacional Pindorama.





Na quarta-feira (4), será a vez das vilas Boa Vista, Agari, Shimabokuro, Pietraróia, Menegazzo, Ernest e Garcia, além de parte do Parque São Cristovão.

Na quinta-feira (5), haverá uma importante manutenção em um trecho de rede da av. Saul Elkind. Para este serviço, será necessário interromper a distribuição de água nos jardins Dom Vicente, Primavera 1 e 2, Jardim dos Campos, Aliança, Belém, Novo Horizonte 1 e 2, Campos Verdes e Itapoá, bem como nos conjuntos habitacionais Aquiles Stenguel e Maria Cecilia.

Todos os serviços serão das 8h às 18h. A distribuição de água deve voltar ao normal durante a noite, de maneira gradativa, em cada um desses dias, conforme estimativa da Sanepar.

Só ficam sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, de acordo com recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br