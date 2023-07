Obras na rede de distribuição de água afetam abastecimento em bairros de Londrina na próxima semana

Nos quatro dias de trabalho, os serviços iniciam às 8 horas e devem ser concluídos até as 18 horas. A previsão é de normalização no abastecimento até as 23h50, de forma gradativa. No caso de serviços programados, eles podem ser cancelados e/ou adiados dependendo das condições climáticas ou por razões técnicas.

A Sanepar informou que, na próxima semana , fará diversas interligações no sistema de distribuição em Londrina. Para a realização dos serviços será necessário interromper o fornecimento de água em bairros da cidade. As interligações serão feitas na terça-feira (11), quarta-feira (12), quinta-feira (13) e domingo (16). Pode haver desabastecimento e/ou oscilação de pressão na rede neste período.

Programação





Terça-feira: interligações na Avenida Jamil Scaff, esquina com Avenida Máximo Perez Garcia. Pode haver desabastecimento e/ou oscilação de pressão na rede nos bairros Chamonix, Alexandre Urbanas, Abussafe, Tauá e MRV.

Quarta-feira: interligações e obras nas ruas Ivone Freitas Lopes, Luis Batista da Silva (esquina com Tatsuo Koyashiki), Lelio Orlando Policastro, Celso Agnélio Teodoro de Paula, Francisca Hosken de Farias Castro e Av. Presidente Eurico Gaspar Dutra. Pode haver desabastecimento e/ou oscilação de pressão na rede nos bairros Tarobá, Tito Carneiro, Atlanta e Ponte Seca.





Quinta-feira: interligações na Avenida Santa Mônica, da esquina da Rua Santa Terezinha até a esquina da Rua Manganês. Pode haver desabastecimento e/ou oscilação de pressão na rede na Vila Yara, Vila Casoni, Jd. Shinzato, Jd. Castelo e Waldemar Hauer.

Domingo: interligações e instalação de equipamentos na rua Rio Grande do Sul (esquina com rua Belém), na Av. Jorge Casoni (esquina com rua Belém) e na Av. Duque de Caxias (esquina com rua Amapá). Pode haver desabastecimento e/ou oscilação de pressão na rede nos seguintes locais: Parque Industrial Brasília, Jardim Felicidade, Conjunto Habitacional Novo Amparo, CH Santa Luzia, Habitten Santa Regina, Jd. Indusville 1 e 2, Residencial Lindoia, CH Jesualdo Garcia Pessoa, CH Mister Arthur Thomas, CH José Maurício Barroso, Parque Nacional, Jd. Jeronnymo, Portal Norte, CH Farid Libos, Jd. Moema, Jd. Tropical e Tropical 2, Jd. Pacaembu 2, Jd. Luiz Miguel, Jd. Lago Norte, Jd. Nova Aliança, Parque Residencial Elizabeth, CH Villa Antonio Benzoni Vicentini, Pq. Res. Liberdade, Jd. da Urca, Jd. Rita C. Fernandes, Res. Vila Romana, Jd. Alemanha, Vila Izabel, Parque Tecnológico Francisco Sciarra, Pq. Waldemar Hauer A e B, Pq. das Indústrias Leves, Vila Yara, Res. Garden Park, Jd. Portal de Itamaracá, Chácaras, Jd. Terra Roxa, Jd. Montecatini, Jd. Mirassol, Pq. São Gabriel, Jd. Ouro Preto, Jd. São José, Jd. São João, Jd. Shinzato, Jd. Castelo, Pq. Oriente, Jd. Amália, Jd. Eliza 1 e 2, Jd. Tsukamoto, Vila Santi, Jd. Fujiyama, Jd. Souza Coelho, Jd. Social, Jd. Arabela, Jd. Kase, Jd. Marízia, Jd. Marízia 1 e 2, Jd. Progresso, Jd. Paschoal, Jd. Fortaleza, Jd. Paulista, Jd. Gabriela, Pq. Com. Quati, Jd. Quati, Pq. ABC 2, Pq. Ind. Betel, Chácaras Novo Mundo, Vila São Paulo, Vila Matsunaga, Vila Casoni, Pq. Guaratuba, Pq. Rosale, Jd. Barra Grande, Pq. das Águas, Vila Galvão, Pq. São Lourenço, Vila Matarazzo, Vila Rica, Pq. Bom Retiro, CH Barra Vento, Vila Portuguesa, Vila São Caetano, Vila Recreio, Vila Zanetti, Jd. Vania, Jd. Guaporé, Jd. Yoshikawa, Vila Primavera, Jd. Real, Vila Balarotti, Jd. Ideal, Jd. Santa Inês, Jd. Itaiou, Vila Franchelo, Vila Santa Terezinha, Vila Amaral, Jd. Espanha, Jd. França, Jd. São Luiz, Jd. Paraná, Vila Gois e Vila Independência.





Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d'água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas ), cada imóvel deve ter caixa-d'água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.





A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.