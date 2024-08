Obras no centro comunitário da Vila Nova, na área central de Londrina, devem terminar em outubro

Prevista para ser entregue no começo deste mês de agosto, a revitalização do centro comunitário da Vila Nova, na área central de Londrina, que iniciou em outubro do ano passado, deverá ser finalizada somente em outubro.





A empresa contratada pela prefeitura para fazer os serviços pediu mais dois meses, aditivo que deverá ser formalizado nos próximos dias pelo poder público londrinense. As justificativas apresentadas foram duas: “chuvas no período de execução” e a duplicação da rua Itajaí, que, segunda a terceirizada, está “em ritmo lento, que impacta os trabalhos”.



As novas pistas da Itajaí, que passam ao lado do terreno, estão sendo feitas por outra empreiteira.





“Para que possamos dar andamento na pavimentação externa de nossa obra precisamos que a contratada para duplicação da rua Itajaí execute as guias meio-fio naquele trecho”, pontuou a empresa, que frisou que as intervenções estão com 80% de execução. “Faltam apenas a execução de pavimentação, pintura, paisagismo e acabamentos”, elencou.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, a duplicação da via teve atraso por conta de melhorias não previstas.





“A rua teve um atraso inicial por conta de galerias pluviais, que tiveram que fazer. A partir dessa finalização acredito que nesta semana começarão a pavimentação da pista”, projetou. O reforço envolveu interdições na rua Araguaia, que voltou a ter o trânsito totalmente liberado para os veículos.

Verçosa afirmou que a empresa do centro comunitário “está fazendo tudo o que é possível internamente” para que a conclusão aconteça de forma rápida, apesar do tempo extra demandado.





“Estão entrando numa fase que é a calçada externa e não dá para fazer porque a pista não está concluída, precisa do meio-fio”, frisou. “Deveremos fazer o recape em torno do centro comunitário que não estava programado”, adiantou.





