Obras vão interditar Avenida Madre Leonia Milito no fim de semana; veja rotas

Em decorrência das obras de implantação da adutora Cafezal, da Sanepar, o tráfego de veículos na avenida Madre Leônia Milito, na região sul de Londrina, estará parcialmente interditado no próximo final de semana. No sábado (21), o bloqueio terá início às 13h e, no domingo (22), a partir das 7h30. Em ambos os dias, a previsão é que os trabalhos sigam até as 20h.

Na primeira etapa das intervenções, parte da via será fechada no sentido bairro – centro, na altura da rotatória com a avenida Ayrton Senna da Silva. Neste ponto, o trânsito ocorrerá em meia-pista.

