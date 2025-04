Londrina terá oficinas de contação de histórias a partir desta quarta

Começa nesta quarta-feira (2), às 14h, o evento “Abril com Monteiro Lobato” na Biblioteca Especializada Infantil. As atividades, voltadas para crianças de 5 a 14 anos, serão compostas por contação de história seguida de uma oficina lúdica. Essa programação especial se dá em comemoração ao nascimento do autor, considerado o pai da literatura infantil brasileira, e ao Dia Nacional do Livro Infantil, ambos celebrados em 18 de abril.





Nesta primeira semana será contada a história “As Jabuticabas”, presente na coletânea “Pó de Pirlimpimpim”, seguida da construção de palitoches com personagens do Sítio do Picapau Amarelo. Os materiais para a atividade serão disponibilizados pela Biblioteca Infantil, e a oficina será ministrada pela professora Thamires Ciappina.

A diretora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, Leda Araújo, afirmou que é muito importante celebrar estas datas, pois atualmente a maioria das crianças e adolescentes passa muito tempo no celular. “Inserir livros, ainda mais de um autor tão importante para a literatura infantil, é algo extremamente necessário”, ressaltou.





As atividades especiais do Abril com Monteiro Lobato serão realizadas durante todas às quartas-feiras às 14h, na Biblioteca Infantil, junto com uma exposição dos livros do Monteiro Lobato. O cronograma das próximas ações será divulgado semanalmente.

Para participar, é preciso fazer a inscrição com antecedência, pelo número de telefone da Biblioteca Infantil, 3371-6603.





(Com informações N.Com)





