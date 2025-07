Onça é capturada após invadir residência em Cambé

Uma onça de aproximadamente quatro anos e 35 quilos foi capturada em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) na manhã deste sábado (5) após entrar em uma residência. O animal já tinha sido avistado pelo Corpo de Bombeiros em uma chácara a cerca de 500 metros do local, mas fugiu e entrou na casa, que fica na Rua São Judas Tadeu, no Jardim Santa Izabel.





O sargento Lucas, do Corpo de Bombeiros de Cambé, explica que a primeira notificação do animal foi pouco antes das 8h. Ao chegarem na chácara, na Rua Xavantes, eles comunicaram a Força Verde sobre o caso. “Ela estava no quintal um pouco acuada. No momento que a gente estava lá ela saiu em disparada para essa região aqui”, detalha, complementando que eles fizeram o acompanhamento para localizar o animal.

Nesse momento, receberam um chamado de um vizinho afirmando ter visto um animal de grande porte entrar na residência. No local, eles comunicaram os proprietários e retiraram os dois cachorros do quintal. “Nós fizemos uma verificação detalhada e vimos que ela estava embaixo de uma mesa”, explica. A onça, apesar de acuada, estava tranquila. A mesa estava em uma edícula que não tinha acesso direto à casa principal.





Após a chegada da Força Verde, o animal foi sedado e levado para o Hospital Veterinário da Unifil (Centro Universitário Filadélfia). O HV é um Cafs ( Centro de Apoio à Fauna Silvestre), local credenciado pelo Instituto Água e Terra (IAT) para receber e atender animais silvestres vítimas de atropelamento, maus-tratos, comércio ilegal, tráfico e cativeiro irregular.

Movimentação intensa

A reportagem esteve no local após a onça já ter sido capturada, mas a movimentação ainda era intensa, já que muitos ficaram espantados com a notícia.

A proprietária da residência, Geni Caetano Santana Chiquetti, 58, explica que, no momento em que a onça entrou na propriedade, apenas os dois netos, de 5 e 14 anos, estavam em casa dormindo. Ela conta que ficou sabendo pelos vizinhos, que viram o animal entrando na casa após pular o muro.





Desesperada, ela correu para a casa junto com outros familiares. “Eu achei que tinha morrido alguém porque a minha vizinha ligou chorando”, relata. Ela conta do alívio em saber que os dois cachorros da família, que estavam no quintal, não tinham sido atacados pelo animal. “Acho que se ela estivesse com fome teria tentado pegar eles”, alerta.

Em caso de ameaça

O bombeiro reforça que esse animal dificilmente vai atacar alguma pessoa, a não ser que ele se sinta muito ameaçado. Por isso, a recomendação é acionar os órgão de segurança, como a Força Verde (181) e o Corpo de Bombeiros (193) para que o animal seja capturado com segurança.

Bombeiro há 15 anos, ele garante que é a primeira vez que atende uma ocorrência do tipo e que, a princípio, eles pensaram que pudesse ser algum outro animal, como um gato do mato, que tem características semelhantes.