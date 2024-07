Onça-parda capturada por moradores de chácaras em Londrina é solta em área protegida

Uma onça-parda foi capturada na manhã desta quinta-feira (18) na zona rural de Londrina foi solta em uma área protegida no final da tarde após passar por avaliação no Hospital Veterinário da UniFil.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O macho, de aproximadamente três anos, pesando 27 quilos, caiu em armadilha armada por moradores de chácara nas proximidades da Usina Três Bocas. Apesar da preocupação da presença e de ataques a galinhas e outros bichos domésticos, o felino vivia em habitat natural e o local onde estava integra um corredor ecológico na região sul do município.







Depois de serem comunicados sobre da captura, o IAT (Instituto Água e Terra) e HV (Hospital Veterinário) da UniFil deslocaram equipes para sedar e retirar o animal da propriedade. Ele permaneceu em observação no hospital até ser levada para um local a cerca de 200 quilômetros de Londrina.

Publicidade





"O animal ficou muito estressado com a presença de várias pessoas após ser preso. Também sofreu escoriações leves na cabeça ao se debater na gaiola da armadilha. Fizemos a sedação com dardo, transporte para o hospital e bateria de exames. Em seguida o IAT encaminhou a onça para soltura", disse a médica veterinária Daniele Martina, coordenadora do HV da UniFil, que acompanhou o atendimento e a operação de reintegração à natureza.





O novo habitat é uma área monitorada que oferece condições adequadas para a sobrevivência e com baixa população de onças-pardas, evitando confrontos na disputa por território, e conta com espécies para alimentação.





"A onça-parda pode atacar quando se sente acuada. Em alguns casos as pessoas matam quando aparece um exemplar, felizmente não aconteceu neste caso. Mas o correto é comunicar a Força Verde, o IAP ou outro órgão ambiental para orientações", afirma a coordenadora do HV da UniFil.