Ônibus desgovernado atinge cinco veículos na avenida Inglaterra em Londrina

Um ônibus da Londrisul atingiu cinco veículos, por volta das 13h desta terça-feira (19) na Avenida Inglaterra (Zona Sul), após a motorista, de 54 anos, perder o controle da direção devido a um mal súbito. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Uma câmera de segurança instalada na região mostrou o momento do impacto. Uma senhora caminhava pela calçada, mas não foi atingida. Entretanto, quatro carros e uma moto, que estavam estacionados, ficaram destruídos.





Publicidade

A condutora do ônibus 801 (Vivi Xavier - Acapulco) foi socorrida por médicos do Siate. Segundo os profissionais que prestaram os primeiros atendimentos, ela estava nervosa e chorava por conta do acidente, mas nenhuma lesão corporal foi registrada.





Publicidade

Os Bombeiros estiveram no local para verificar um suposto vazamento de combustível após a colisão e retiraram as baterias dos veículos, de forma preventiva, para evitar incêndios.





A Londrisul, por meio de assessoria de imprensa, confirmou que a motorista sofreu um mal súbito e que foi encaminhada para exames médicos. A empresa, porém, não quis comentar a respeito dos danos materiais causados e quem arcará com eles.

Publicidade



