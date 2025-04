Ônibus Lilás atende mulheres do Aparecidinha e São Jorge, na Zona Norte de Londrina

O Ônibus Lilás levará atendimento às mulheres da Comunidade Aparecidinha e Jardim São Jorge, na região norte de Londrina, nesta quarta-feira (19), das 8h30 às 16h30. A unidade móvel estará na rua José Carlos Ferreira, equina com a rua Antônio Marcelino de Oliveira, em frente à Igreja Adventista. Diversos serviços serão ofertados no local, para promover cidadania feminina.





A iniciativa é realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Londrina e o governo do Paraná. A ação também conta com apoio de outras secretarias municipais, a fim de fortalecer o trabalho em rede.

O Ônibus Lilás é uma unidade móvel da Semipi equipado com duas salas para atendimentos individualizados de serviço social, psicologia e orientação jurídica para mulheres, entre outros serviços. O objetivo é levar assistência diretamente aos territórios para facilitar o acesso das mulheres.





A secretária da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Marisol Chiesa, ressaltou que a atuação integrada da Secretaria da Mulher com as demais secretarias municipais viabilizará a oferta de importantes serviços para as mulheres no próprio local de moradia, evitando a necessidade de deslocamento às unidades que estão participando da ação.

“É uma estratégia para descentralizar a atuação da administração municipal e facilitar a inserção das mulheres da rede de serviços municipais, bem como agilizar o atendimento às suas demandas. A atividade nos territórios é importante também para que as equipes técnicas tenham a oportunidade de ampliar a vivência das diferentes realidades da nossa cidade e aprimorar o atendimento integral e humanizado à população”, disse.

Serviços

Além dos atendimentos de psicologia, serviço social e orientação jurídica, a iniciativa no Aparecidinha e São Jorge ofertará inscrição para cursos de capacitação profissional e orientações da Sala da Mulher Empreendedora; agendamento e preenchimento do Cadastro Único, orientações sobre as ofertas das unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e orientação sobre os serviços, programas e projetos socioassistenciais (Secretaria Municipal de Assistência Social); orientação sobre carteira de viagem, credencial de estacionamento e inscrição para atividades dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (Secretaria Municipal do Idoso).





A ação contempla, também, divulgação de vagas de emprego e encaminhamento para entrevistas, orientações sobre seguro desemprego e carteira de trabalho digital e, pela Sala do Empreendedor, orientações sobre formalização e acesso a linhas de crédito da Fomento Paraná (Secretaria Municipal do Trabalho); testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), entrega de autoteste de HIV, pesagem do Bolsa Família e orientações de planejamento reprodutivo (Secretaria Municipal de Saúde); divulgação do Aplicativo 153 e serviços da Guarda Municipal e Patrulha Maria da Penha (Secretaria Municipal de Defesa Social). A orientação jurídica para mulheres será feita pelo Núcleo Maria da Penha (NUMAPE) da UEL e haverá ainda distribuição de materiais informativos.





Este trabalho no Aparecidinha e São Jorge integra a programação do projeto “Com Elas nos Bairros”, lançado pela SMPM no Mês da Mulher. O projeto tem como finalidade levar os serviços de forma descentralizada aos bairros e distritos de Londrina.