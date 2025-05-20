Operação de combate ao greening acende sinal de alerta na região de Londrina e Cornélio

A situação dos pomares de laranja nas regiões de Londrina e de Cornélio Procópio acendeu um sinal de alerta quanto ao ataque do greening ou HBL (Huanglongbing), a praga mais severa que atinge a citricultura paranaense. Foi o que indicou um balanço com os resultados preliminares da Operação Big Citros realizada, entre os dias 12 e 15 de maio, pela Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná).





Segundo a engenheira agrônoma Caroline Garbuio, fiscal da Defesa Agropecuária do Departamento de Sanidade Vegetal da Adapar, em todos os pomares comerciais visitados pelos fiscais da operação foram identificadas plantas contaminadas pelo greening.

Em Londrina, a operação foi realizada na segunda-feira (12), quando os técnicos do órgão visitaram 25 propriedades com pomares comerciais. Garbuio explica que, além da fiscalização feita para checar o manejo da praga e o seu controle, a Adapar também contou com uma equipe de fiscais para fazer o cadastramento de propriedades com pomares comerciais de laranja que ainda não estavam no sistema de defesa fitossanitária do Estado.





“Em praticamente 100% de todas as propriedades visitadas em Londrina pelas equipes, a doença está presente”, afirma.





