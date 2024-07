Osuel homenageia compositor George Gershwin em dois concertos em Londrina

A Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina) abre a série Conilon, no Teatro Ouro Verde, com um repertório de remete a um dos grandes compositores do século 20: George Gershwin, que redimensinou a música de concerto unido-a com o jazz, com isso ele influenciou músicos de todo o mundo.





Conilon é uma variedade de café que denomina, desta vez, um concerto da série na qual a Osuel homenageia o grão que trouxe riqueza à Londrina.

A escolha da próxima quinta-feira, 4 de julho, para o primeiro concerto coincide com a data da Independência dos EUA, o que traz um significado especial: Gershwin representa perfeitamente o espírito inovador e a criatividade que caracterizam a cultura musical dos EUA.





Suas composições refletem a influência duradoura dos valores americanos de liberdade e expressão artística. O concerto será dirigido pelo maestro convidado José Soares, Regente Associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Um segundo concerto será realizado na sexta-feira (5).

Soares traz uma visão única e profunda das obras de Gershwin, garantindo uma interpretação rica e detalhada das composições. O pianista londrinense Marco Antonio de Almeida será o solista desta noite especial.





Reconhecido por sua técnica brilhante e interpretação emotiva, Almeida promete trazer uma nova dimensão às obras de Gershwin, especialmente na execução de "Rhapsody in Blue".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: