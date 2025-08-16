Paciente tenta roubar arma de policial no Hospital Zona Norte de Londrina

Um homem de cerca de 30 anos tentou roubar a arma de um policial penal na noite desta sexta-feira (15) no HZN (Hospital Zona Norte), em Londrina. Ele estava internado na unidade e já tinha passagens por furto e tráfico de drogas. Em luta corporal com o policial, que fazia a escolta de um preso, o suspeito chegou a efetuar seis disparos, atingindo a parede do hospital.





De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado pelos crimes de disparo de arma de fogo, resistência, lesão corporal qualificada contra agente de segurança pública e dano qualificado ao patrimônio público. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à custódia da Polícia Penal, permanecendo à disposição da Justiça.

O suspeito já possui antecedentes por furto e tráfico de drogas. No interrogatório, ele optou por permanecer em silêncio, mas, de acordo com a polícia, informalmente admitiu a intenção de subtrair a arma do policial.





O caso aconteceu por volta das 22h. No momento, o policial penal estava em serviço e fazia a escolta de um preso em atendimento no hospital. Na tentativa de roubar a arma, o indivíduo chegou a efetuar seis disparos contra as paredes de um corredor do hospital. Os tiros não atingiram nenhuma pessoa. Eles entraram em luta corporal e acabaram caindo no chão.

O suspeito provocou lesões nos braços no braço direito do policial penal, que precisou de atendimento médico. O homem foi imobilizado pelo policial e por outro agente que também estava na unidade. Equipes do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram até o hospital para prestar apoio.





Em nota, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) disse que o episódio não comprometeu o funcionamento do hospital e que os atendimentos seguiram normalmente, sem que nenhum paciente tenha ficado desassistido. “Trata-se de uma ocorrência isolada, sem feridos, que foi controlada prontamente pela equipe do HZN em conjunto com os órgãos de segurança”, finaliza.

