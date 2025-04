Pacientes do Iles Londrina recebem mais de 150 aparelhos auditivos

Cerca de 80 pacientes do Iles (Instituto Londrinense de Educação de Surdos) receberam no total de 160 equipamentos auditivos, na manhã desta segunda-feira (17). A entrega foi mediada através da Prefeitura de Londrina e SMS (Secretaria Municipal de Saúde).





A ação fez parte do primeiro mutirão de aparelhos auditivos de 2025. Todos os aparelhos foram custeados pelo Município, que pagou, por cada um deles, aproximadamente, R$ 1.100,00, de acordo com a SMS.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em sua primeira visita ao Instituto desde que assumiu a pasta, há cerca de 10 dias, a secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, se disse impressionada com o trabalho desenvolvido por toda a equipe do ILES e garantiu que a Prefeitura vai ampliar os investimentos no projeto. “Estou impressionada com o profissionalismo, com o respeito, o cuidado e a qualidade dos serviços prestados por todo o time. Estamos devolvendo dignidade e alegria para esses pacientes que aguardavam o equipamento”, afirmou a secretária.





A professora de educação física Silvana Gomes, que estava usando uma prótese auditiva “emprestada” pelo Instituto desde o fim do ano passado, também foi só elogios ao atendimento dos profissionais do Iles e ao aparelho recebido nesta segunda-feira. Ele contou ainda que a perda de audição começou há alguns anos e só fez aumentar depois da pandemia. “Em novembro do ano passado eu comecei o processo aqui com os aparelhos, porque estava percebendo uma perda, que depois da Covid-19 aumentou. A gente só percebe que não está escutando direito quando põe o aparelho”, disse a professora.

Publicidade





A aposentada Elza Santos da Silva, que também recebeu seu equipamento no mutirão desta segunda-feira, nunca tinha usado um aparelho auditivo. Ela contou que foi a família quem percebeu a perda de audição. “É que todo mundo ficava falando que eu não escutava. Chamavam, chamavam, e eu não escutava. Aí fui no médico, fizeram os exames e viram que, realmente, eu estava com problemas e me encaminharam para cá, onde me acolheram e foram muito atenciosos. Agora, é vida nova”, comemorou a aposentada.





EQUIPAMENTO SEM CUSTO

Publicidade





Tirza Hirata, presidente do Iles, explicou que a porta de entrada para os serviços do Instituto, do primeiro exame à entrega do aparelho auditivo, são as UBSs (Unidades Básicas de Saúde). “É tudo realizado por meio do SUS e pelo convênio do Iles com a Prefeitura, o aparelho não tem custo nenhum para a população. Para quem tem um desconforto, alguma perda auditiva, a primeira coisa é ir ao posto de saúde e pedir o encaminhamento para cá. Fazemos os exames, descartamos outros tipos de doença e infecções e, aqui mesmo, se for o caso, a pessoa já recebe o aparelho. Temos desde bebês, que podem fazer aqui o teste da orelhinha, a pacientes com 120 anos”, finalizou Hirata.





A primeira-dama do Município, Juliana Amaral, que acompanhou a entrega dos aparelhos auditivos e aproveitou para conhecer toda a estrutura do Instituto, também enalteceu o trabalho da entidade e falou em dignidade para a população. “Trabalho maravilhosos que o Iles faz. É um programa sensacional, que apoia, incentiva e dá dignidade às pessoas”, afirmou.





O vice-prefeito, Júnior Santos Rosa, que já foi, inclusive, aluno de um curso de Língua Brasileira de Sinais ministrado na instituição, destacou a excelência dos serviços prestados pelo Iles e a parceria com a Prefeitura. “Eu tenho parentes que estudaram aqui e também fiz um curso de Libras aqui. Esse é um ambiente muito bom, acolhedor. As pessoas encontram aqui um atendimento de excelência, de alto padrão, e a parceria do município com o Iles se faz necessária para atender essa população, não só de Londrina, mas de toda a região. É uma política pública que o Município, além de manter, vai aumentar o seu atendimento para essa comunidade”, finalizou o vice-prefeito.





Leia também: