País do papa, Vaticano é 15 vezes menor que o Cincão de Londrina; veja a proporção para o seu bairro

Sede do Sumo Pontífice da Igreja Católica, o Vaticano — também conhecido por ser o menor país do planeta — caberia 15 vezes dentro do aglomerado de bairros mais popular de Londrina, os Cinco Conjuntos (Zona Norte). A estimativa feita pelo Portal Bonde também destaca outro número: a Cidade-Estado é 3.757 vezes menor que o município de Londrina em sua área integral. O dado chama a atenção principalmente nesta semana, marcada pela morte do Papa Francisco, ocorrida na última segunda-feira (21).





Com apenas 0,44 km² de extensão territorial, o Vaticano é menor que qualquer bairro de Londrina. É também pequeno em população, com apenas 882 habitantes, número que representa uma fração mínima da população londrinense, estimada em 588 mil pessoas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Apesar do tamanho reduzido, o país tem um PIB (Produto Interno Bruto) per capita (dividido por pessoa) digno de potência mundial. Estimativas da imprensa estrangeira apontam variações de US$ 21.198 (R$ 119 mil) a US$ 27.461 (R$ 156,8 mil), valores impulsionados pelo turismo religioso e as doações recebidas pelos museus e instituições da Igreja. Em comparação, o PIB per capita de Londrina é de R$ 40.636,89 (2021), menos de um terço do estimado para o Vaticano.