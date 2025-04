Palco flutuante do Igapó recebe a Orquestra de Metais de Londrina neste domingo

A OML (Orquestra de Metais de Londrina) se apresenta neste domingo (30), às 17h, no palco flutuante do Lago Igapó, localizado próximo à barragem e perto da antiga base da Defesa Civil de Londrina. O público presente poderá contemplar um belo pôr do sol além de muita música boa.





Esse será o quarto ano consecutivo que a orquestra, através do Instituto José Gonzaga Vieira e patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), realiza temporadas de conceitos para disseminação da música instrumental em diversos pontos da cidade de Londrina. O objetivo principal da OML é mostrar para a comunidade em geral que a música instrumental pode transitar por diversos gêneros. Com esse intuito, tem conseguido atrair diversas pessoas que não estão acostumadas a frequentar salas de concertos e compreender a riqueza da música instrumental.

MEMÓRIAS AFETIVAS

“A nossa expectativa é expor nosso trabalho de música popular brasileira e pop internacional na linguagem instrumental que, através de melodias conhecidas, nos trazem memórias afetivas. Além do apelo visual de uma apresentação ao vivo às margens do Lago Igapó em um pôr do sol, fazendo um fim de dia magnífico. Todo músico gosta de expor com muito carinho o seu trabalho para sua terra natal, e a OML é nosso presente para os 90 anos de Londrina”, afirmou o fundador e coordenador geral da orquestra, Cleverson Sanches.





Composta por 32 músicos, a Orquestra de Metais de Londrina reúne instrumentos da família dos sopros (trompete, trompa, trombone, tuba), madeiras (saxofones, clarinetes, flautas) e percussão (bateria e percussão auxiliar). E no concerto de domingo (30), o público vai reconhecer, no repertório eclético, canções do Queen, Modern Talking, Milionário e José Rico, Jota Quest e Raça Negra, além de clássicos da Disco Music.





O evento é uma promoção da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic da Secretaria Municipal de Cultura, e do Instituto José Gonzaga Vieira. Tem ainda apoio do Instituto Laço Branco e Hemize Projetos.





