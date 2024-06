Palestra gratuita para mulheres tem visagismo aplicado à coloração dos cabelos como tema

Para a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, é importante que as mulheres se sintam confortáveis e felizes com o seu visual, pois isto aumenta a autoestima e, consequentemente, a qualidade de vida delas.

A ação acontecerá na sede do COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizado na rua Valparaíso, 189, Parque Guanabara. Foram abertas 20 vagas.

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) vai promover na terça-feira (11), às 14h, uma palestra gratuita com o tema “Visagismo aplicado à coloração dos cabelos”. Na ocasião, será abordado o conjunto de técnicas usado para valorizar a beleza de um rosto.





“Também permite harmonizar o visual do cabelo com o formato do rosto, destacar os pontos fortes do rosto e disfarçar os pontos fracos, aumentar a autoestima e a confiança, ter um visual mais moderno e estiloso e cuidar melhor dos cabelos”, relatou.

A técnica de Relações com o Mercado do Senac Centro, Ana Paula de Almeida, acrescentou que no visagismo busca-se a harmonização de corte e coloração do cabelo.





“Levamos em consideração aspectos da personalidade, traços do rosto, linguagem visual e características físicas, como cor dos olhos e tonalidade da pele. Na coloração dos cabelos, analisamos o subtom da pele para identificar as cores que mais combinam com cada pessoa. O objetivo é deixar o rosto mais harmônico, suavizando olheiras, rugas e manchas”, disse.

