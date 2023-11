Papai Noel dos Correios chega a Londrina nesta quinta-feira

O lançamento da campanha Papai Noel dos Correios em Londrina ocorre nesta quinta-feira (16), às 10h30, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Portadores da Síndrome de Down - APS Down (Rua Plutão, 245, Jardim do Sol). A instituição de ensino é uma das contempladas da edição deste ano, com 200 cartinhas.





Na ocasião, alunos vão entregar suas cartas, destinadas ao Papai Noel, a um carteiro. O lançamento oficial no Estado ocorreu em Curitiba, no último dia 7. Desde então, milhares de cartas escritas por crianças em situação de vulnerabilidade já estão disponíveis para adoção tanto no Blog Noel quanto nas 145 agências participantes no Paraná. Em Londrina, as cartinhas estão à disposição de padrinhos e madrinhas no blog da campanha e nas agências da Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 246, Centro e da Avenida Arthur Thomas, 2301, Jardim Novo Sabará.

O prazo de adoção de cartas e de entrega dos presentes na cidade termina em 15 de dezembro. Como enviar uma carta – Como incentivadores da criatividade e da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança.





O envio pode ser feito de duas formas: nas agências participantes ou pelo Blog Noel. Entrega dos presentes – A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no blog e conforme cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. Há 34 anos, a campanha ajuda a atender aos pedidos de crianças matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade, de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Todas as informações estão disponíveis em https://blognoel.correios.com.br/.