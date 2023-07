Paraná em Ação no Jardim Bandeirantes terá diversos serviços públicos gratuitos

Londrina vai receber mais uma edição do Paraná em Ação, nesta quarta (5), quinta (6) e sexta-feira (7), das 9h às 17h, na Praça Luiz D’Laqua, no Jardim Bandeirantes (Oeste). No local, será realizada uma feira de serviços públicos gratuitos que promovem cidadania e inclusão social.





O Paraná em Ação é um projeto do governo do Paraná, por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania. As feiras do projeto são realizadas a partir da articulação com as instituições parceiras, como a prefeitura de Londrina, por meio da oferta de serviços gratuitos.

Entre os órgãos presentes estará a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, que divulgará todas as oportunidades de emprego abertas, bem como dará orientações sobre seguro-desemprego e carteira de trabalho digital.





Já a SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) levará material informativo e a agenda de cursos do COM (Centro de Oficinas para as Mulheres). Serão feitas, ainda, inscrições das mulheres interessadas nos cursos. Também serão divulgados os serviços do CAM (Centro de Atendimento à Mulher), e estará no local o Ônibus Lilás, do governo estadual. Com isso, havendo demanda, será possível realizar orientações dos serviços de psicologia, serviço social e orientação jurídica. Também estarão presentes, junto com a SMPM, projetos integrantes da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, como o Numape (Núcleo Maria da Penha), Nuavidem (Núcleo de Atendimento de Violência Doméstica na Delegacia da Mulher) e Conselho da Comunidade.

A SMAA (Secretaria Municipal de Assistência Social) fará orientações sobre acesso ao Cadastro Único, consulta aos sistemas e fornecerá orientações gerais sobre a política de Assistência Social (acesso a benefícios, serviços, programas e projetos da política de assistência social).





Além disso, os dez CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) da cidade estão fazendo o agendamento para a emissão da primeira ou segunda via do RG. Qualquer pessoa que tiver interesse em emitir o documento pode se dirigir ao CRAS para fazer o agendamento on-line e ter seu horário de atendimento previamente estabelecido para um dos dias do evento. Aqueles que porventura não conseguirem fazer o agendamento pelo CRAS, poderão se dirigir diretamente ao Paraná em Ação, para atendimento nos guichês. O primeiro dia do evento será voltado, prioritariamente, às crianças e adolescentes que ainda não têm o documento ou que precisam da segunda via. O agendamento também está sendo feito pela Secretaria de Educação, neste caso voltado especificamente para os alunos da rede municipal.





A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) também estará presente, levando atividades recreativas e esportivas, como perna de pau, basquete e futebol. Da prefeitura participa, também, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da oferta de diversos serviços.





A população terá acesso, ainda, a serviços como: assistência jurídica, por meio da Defensoria Pública do Paraná; vagas de estágio, pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola); Nota Paraná; emissão e alteração de CPF, por meio do DEPPEN (Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná). Participam, também, a Copel (Companhia Paranaense de Energia), a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), o IIPR (Instituto de Identificação do Paraná); PCPR na Comunidade; ID Jovem; CEIM (Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná).