Lances a partir de R$ 1,2 mil

Paraná vai leiloar 302 veículos do Governo do Estado com 43 lotes em Londrina

Redação Bonde com AEN-PR
27 out 2025 às 18:12

Foto: Divulgação/Seap-PR
Estão abertas as inscrições para mais um leilão de veículos oficiais do Governo do Paraná – o último de 2025. Serão 302 veículos distribuídos em 298 lotes, com lances de automóveis a partir de R$ 1.219,95 (Lote 51) e de motocicletas a partir de R$ 632,85 (Lote 6). O edital do leilão pode ser acessado AQUI. Em Londrina, os lotes 225 a 268 podem ser visitados no Pátio do IDR-PR no dia 27 de novembro, das 9h às 12h e das 13h30h às 17h.


Interessados podem se inscrever por meio do site www.kleiloes.com.br. As inscrições ficam abertas até 28 de novembro e a abertura de lances está prevista para 24 de novembro, às 10h. Essa edição do leilão passa por sete cidades paranaenses, com lotes a serem visitados nesses municípios: Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Paiçandu.

Alguns dos veículos de destaque são o Ford Focus, Toyota Band, Marrua, Ford Courier e Kombi Pick Up. A avaliação mínima total dos lotes para arremate no leilão é de R$ 2,23 milhões.


Os leilões de veículos oficiais são coordenados pela Seap (Secretaria da Administração e da Previdência). O secretário da pasta, Luizão Goulart destaca a importância da iniciativa para o governo estadual e para a população. “Além da arrecadação, os leilões propiciam diversos benefícios para os municípios, contribuindo com a sustentabilidade e a saúde da população, ao eliminar focos da dengue e liberar espaços urbanos onde os veículos estão depositados”, afirmou.

CONFIRA LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE VISITAÇÃO DOS LOTES:


Lotes 01 a 23 - Curitiba
Pátio do IDR-PR (Rua Engenheiro Gastão Chaves, 162 - Santa Cândida)

Data: 18/11 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h


Lotes 24 a 177 - São José dos Pinhais
Pátio da Polícia Civil (Rua Vanderlei Moreno, 14.000 - Borda do Campo)

Data: 19/11 (quarta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h


Lotes 178 a 205 - Piraquara
Pátio do Deppen (Rua Isídio Alves Ribeiro, s/n - Planta Meireles)

Data: 24/11 (segunda-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h


Lotes 206 a 224 - Ponta Grossa
Pátio do Corpo de Bombeiros (Rua Maximiliano Magagnin, 564 – Cará Cará)

Data: 25/11 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h


Lotes 225 a 268 - Londrina
Pátio do IDR-PR (Rua Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375 - Conjunto Ernani Moura Lima II)

Data: 27/11 (quinta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h


Lotes 269 a 291 - Maringá
Pátio da UEM (Av. Colombo, 5790 - Zona 7)

Data: 28/11 (sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h


Lotes 292 a 298 - Paiçandu
Pátio do Deppen (Estrada Velha de Paiçandu, 2812 – Paiçandu)

Data: 28/11 (sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h


ENCERRAMENTO DOS LANCES
O prazo de pagamento será no dia seguinte à entrega:


  • Lotes 01 ao 100 – 01/12, às 10h
  • Lotes 101 ao 200 – 02/12, às 10h
  • Lotes 201 ao 298 – 03/12, às 10h


ENTREGA DOS LOTES
Realizada nos mesmos locais de visitação:


Lotes 01 a 23 - 15/01/2026 (quinta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h


Lotes 24 a 177 - 16/01/2026 (sexta-feira), e de 19/01/2026 (segunda-feira) a 22/01/2026 (quinta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h


Lotes 178 a 205 - 23/01/2026 (sexta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h


Lotes 206 a 224 - 26/01/2026 (segunda-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h


Lotes 225 a 268 - 28/01/2026 (quarta-feira) e 29/01/2026 (quinta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h


Lotes 269 a 291 - 30/01/2026 (sexta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 292 a 298 - 30/01/2026 (sexta-feira), das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h.

