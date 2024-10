Paróquia São Luiz Gonzaga, em Londrina, organiza Festa das Nações

A segunda edição da Festa das Nações na Paróquia São Luiz Gonzaga, correalizada pela Casa de Apoio Amigos do HU (Hospital Universitário) de Londrina, será realizada no sábado (19), das 15h às 23h. O evento tem entrada gratuita e celebra o mês missionário, comemorado em outubro pela Igreja Católica no Brasil.





A programação tem diversas atrações, entre elas, barracas com comidas típicas de diferentes nacionalidades, brincadeiras para as crianças, apresentações artísticas com o Grupo Sansey e com o padre Ademar Lorrenzzetti. Durante a tarde, haverá rodadas de cartelas com diversos prêmios e a partir das 19h30 o grande Festival de Prêmios, com premiações que, somadas, totalizam R$ 17 mil.



“Nossa Festa das Nações tem o intuito de confraternizar, de trazer as pessoas e a comunidade para a Igreja, para que possamos conviver uns com os outros. E, para isso, preparamos uma série de atividades contemplando todos os públicos”, afirma o padre Jefferson Bassetto, pároco da paróquia São Luiz Gonzaga, localizada na zona leste.





Em 2023, a estimativa é que tenham passado pela festa cerca de 3,5 mil pessoas. No total, foram vendidos mais de 5 mil pratos. “Nesse ano, estamos esperando ainda mais pessoas, que não puderem vir no ano passado ou que viram como foi e agora querem participar conosco.”





