Parque Arthur Thomas será reaberto ao público em Londrina

O Parque Municipal Arthur Thomas, na zona sul de Londrina, será reaberto ao público nesta sexta-feira (28). Uma das mais importantes áreas verdes do município, o parque estava fechado desde março de 2020, primeiro devido à pandemia de Covid-19, e depois para a realização de obras.

O local ficará aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Não haverá limitação do número de visitantes, que devem respeitar o distanciamento social dentro do parque.

Mantido pela Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), o Parque Arthur Thomas recebeu diversos trabalhos de manutenção nos últimos dias. Além de melhorias em pontes, calçamentos e pontos de ônibus, a administração do parque promoveu reparos nos canais pluviais, desobstrução de trilhas, corte da grama e limpeza no Espaço Ipê, onde os visitantes podem fazer piqueniques.





No entanto, alguns pontos do parque seguem interditados. Por questões de segurança, o mirante da entrada e o trecho final da trilha que leva à antiga Usina Hidrelétrica do Cambezinho ainda não podem ser visitados pelo público, seguindo laudo elaborado pela Defesa Civil Municipal. Um parquinho infantil também foi removido por apresentar riscos.





De acordo com o secretário municipal do Ambiente, Ronaldo Siena, o local ainda precisa de ajustes, que estão por vir. Em conjunto com a Sedest (Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná), a Sema trabalha em um projeto de revitalização do parque, incluindo a troca da maior parte do cercamento ao redor da área verde. O orçamento inicial está estimado em R$ 2,3 milhões.

"Essa ainda não será uma revitalização total, mas buscaremos novos recursos para fazer as intervenções necessárias no interior do Parque. No momento, o que esperamos é que a população volte a ocupar esse espaço público tão importante, que proporciona o contato com a natureza. Por isso, estamos fazendo a reabertura e pretendemos realizar cada vez mais melhorias para os munícipes”, afirmou Siena.







Já o biólogo e gerente de Parques e Biodiversidade da Sema, Jonas Pugina, lembrou a importância de seguir algumas regras no momento da visitação do parque. “Os visitantes devem contemplar e observar a fauna e a flora, mas não devem interagir com elas. Não se pode alimentar, tocar ou capturar qualquer animal, nem extrair da vegetação qualquer fruto, raiz, folha ou flor, assim como se aventurar em locais que estão fechados ou não são trilhas oficiais”, apontou. Também não é permitido entrar no Arthur Thomas de bicicleta ou levar animais de estimação.





O Parque Municipal Arthur Thomas é o último remanescente de mata nativa de grande porte na área urbana de Londrina. Localizada no Jardim Piza, a unidade tem área de aproximadamente 85 campos de futebol. O local é habitado por diversas espécies de animais silvestres e tem como principais atrações o lago central e a Cachoeira do Beija-Flor, que pode ser observada por um mirante, que estará aberto à visitação.