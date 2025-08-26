Parque Mata dos Godoy será reaberto para visitantes a partir da próxima terça-feira (2)

O Parque Estadual Mata dos Godoy, localizado no sul de Londrina à margem da PR-538, no sentido ao Distrito de São Luiz, será reaberto oficialmente na próxima terça-feira (2), após cinco anos sem receber visitantes. O atrativo passou por reformas promovidas pelo IAT (Instituto Água e Terra), órgão responsável pelo parque vinculado à Sedest (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A área de conservação da Floresta Subtropical foi fechada em 2020 por conta de restrições da pandemia de Covid-19, permanecendo assim por conta de um problema no fornecimento de água no parque.





Conforme apurado pela FOLHA em março do ano passado, após uma visita ao local, o principal entrave para a reabertura do espaço estava ligada a reativação de uma mina d'água. Outro problema atestado foi a infestação de javalis, que levou à captura e ao abate de diversos dos animais por meio de armadilhas neste ano.

Publicidade









LEIA MAIS NA FOLHA









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



