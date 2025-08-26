Parque Mata dos Godoy será reaberto para visitantes a partir da próxima terça-feira (2)

O Parque Estadual Mata dos Godoy, localizado no sul de Londrina à margem da PR-538, no sentido ao Distrito de São Luiz, será reaberto oficialmente na próxima terça-feira (2), após cinco anos sem receber visitantes. O atrativo passou por reformas promovidas pelo IAT (Instituto Água e Terra), órgão responsável pelo parque vinculado à Sedest (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável).
A área de conservação da Floresta Subtropical foi fechada em 2020 por conta de restrições da pandemia de Covid-19, permanecendo assim por conta de um problema no fornecimento de água no parque.
Conforme apurado pela FOLHA em março do ano passado, após uma visita ao local, o principal entrave para a reabertura do espaço estava ligada a reativação de uma mina d'água. Outro problema atestado foi a infestação de javalis, que levou à captura e ao abate de diversos dos animais por meio de armadilhas neste ano.
