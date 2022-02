Participantes do Encontro Nacional de Vespas e Lambretas começam a chegar a Londrina

O 12º Encontro Nacional de Vespas e Lambrettas é uma realização da Confraria Vespa e Lambretta, de Londrina e região, e conta com apoio da Prefeitura de Londrina. A doação de 2kg de alimentos é um requisito para a participação de cada membro no passeio pelo autódromo e também no desfile do Lago Igapó. Porém, a organização faz um apelo para que a população espectadora também contribua com doações.

“A lambretta integra nosso conjunto, carregamos ela no suporte do carro para viajar para várias partes, o que é algo muito prazeroso. Além de ser item de colecionador, ela facilita muito a locomoção quando chegamos em uma cidade, ou uma praia, tornando os passeios menores mais práticos e econômicos, sem ter que utilizar um carro grande como este, que dá mais trabalho. Coincidentemente, a lambretta que temos hoje é do mesmo ano que uma que eu possuía quando tinha 17 anos de idade. Estamos motivados para este encontro, podendo ter a chance de conhecer as pessoas e tipos diferentes de automóveis”, contou.

Empresário, Araújo completará 70 anos de idade em maio, e, há cerca de dois anos, vive e viaja com sua companheira em um motorhome, onde carregou sua lambreta para participar do evento em Londrina. Ele disse que está gostando de conhecer a cidade veio animado para aproveitar toda a programação.

Os primeiros viajantes estão chegando à cidade, alguns deles já concentrados com seus automóveis motorhome no Autódromo Internacional Ayrton Senna, onde se preparam para aproveitar os passeios, conhecer a região e fazer novas amizades.

Até o momento, foram realizadas cerca de 150 inscrições, somando mais de 300 pessoas confirmadas. Viajantes de várias regiões brasileiras estarão em Londrina, que também contará com a presença de argentinos e paraguaios Os interessados ainda podem se inscrever até sábado (26), via formulário virtual. O site reúne toda a programação e informações detalhadas . O evento arrecadará alimentos que serão doados para a população da cidade Petrópolis (RJ), fortemente prejudicada por recentes desastres naturais.

Serão recepcionados em Londrina, nesta sexta-feira (25), os participantes da 12ª edição do Encontro Nacional de Vespas e Lambrettas, que terá programação de sábado (26) até a segunda-feira de Carnaval (28). O evento traz diversas atrações, em diferentes pontos da cidade, para os entusiastas e amantes de motos e carros antigos, contando com visitantes de várias partes do Brasil e até de outros países.

Programação





Sexta-feira (25) – Os visitantes ganharão as boas-vindas a partir das 8h30 de amanhã (25), no Autódromo Ayrton Senna. Neste local, durante todo o dia, a equipe organizadora do encontro receberá os inscritos e fará a distribuição dos kits, além de repassar as informações completas sobre a agenda de ações. A previsão é que cerca de 80% dos participantes estejam na cidade já neste dia.





Sábado (26) – Neste dia será realizada uma gincana de motonetas na área do Lago Igapó, prevista para ocorrer entre 9h30 e 11h30, na rua Joaquim de Matos Barreto. Haverá exposição de carros antigos, food trucks, espaço kid, venda de chopp e outros atrativos.





Mais tarde, às 15h30, é a vez do desfile de tuk tuk, vespas, lambrettas, carros e motos antigas, também na área do Lago Igapó. Darão suporte às atividades a Guarda Municipal e Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). No período da noite, às 20h30, será o momento da abertura oficial confraternização do 12º Encontro, no restaurante O Casarão.





Domingo (27) – No período da manhã, a partir das 10h30, os participantes terão a oportunidade de fazer uma visita à Mata dos Godoy e aos distritos de São Luiz e Guaravera. Depois, às 12h30, haverá uma pausa para almoço no Recanto Dá Licença. Já à noite será realizada uma confraternização no Autódromo Ayrton Senna.





Segunda-feira (28) – O encerramento do evento terá visitas a pontos turísticos em Londrina, conduzidas por guias no período da manhã. À tarde, a partir das 14h30, a pista do Autódromo Ayrton Senna receberá um passeio de vespas e lambrettas. Às 15h30, haverá uma corrida envolvendo estes veículos no mesmo local, em evento aberto ao público com a arrecadação de alimentos. O encerramento oficial será às 18h.